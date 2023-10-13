الصليب الأحمر يطالب بفترات توقف في المعارك بين غزة وإسرائيل

وأفاد الصليب الأحمر، في بيان، بأن "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات المروعة التي تعرضت لها إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي"، لكن "هذه الهجمات لا يمكن في المقابل أن تبرر تدمير غزة بلا حدود"، في وقت تعد فيه إسرائيل لاجتياح بري للقطاع المحاصر ردا على هجوم حماس.ودعا الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك".واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه "التعليمات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية (...)، إلى جانب الحصار الكامل لغزة، الذي يحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي".وقالت: "عندما تطلب سلطات عسكرية من أشخاص مغادرة منازلهم، يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حصول السكان على المستلزمات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء، وعدم فصل أفراد الأسرة الواحدة".وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يوجد مقرها في جنيف، أن سكان غزة "ليس لديهم أي مكان آمن يذهبون إليه"، كما أن العديد من الأشخاص، وبينهم المعوقون والمسنون والمرضى، "لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم".وتقول اللجنة التي تكثف جهودها الإنسانية في المنطقة إن فرقها ستكون بحاجة "لفترات توقف في المعارك لكي تعمل بفاعلية وبكل أمان".وتضيف المنظمة أيضا أنه بسبب حصار قطاع غزة، لن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على التعامل مع النزوح الجماعي للسكان، في حين أن "الاحتياجات هائلة".وتلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليمات بإخلاء مكتبها في غزة، لكن المنظمة لم توضح في بيانها ما ستفعله، وقالت: "نحن قلقون جدا بشأن زملائنا في غزة وعائلاتهم. نبقى مصممين على القيام بكل ما بوسعنا لتقديم حماية ومساعدة إنسانية للسكان في غزة".