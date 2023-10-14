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اكتشاف أكبر حقل غاز بري في إيران
دوليات
2023-10-14 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,397 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اكتشاف أكبر حقل غاز بري في البلاد باحتياطي يبلغ 22 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة لامرد بمحافظة فارس.
وقال أوجي، في تصريح أفادت به وكالة إرنا الإيرانية: اكتشاف حقل الغاز هذا سيؤدي الى تحول كبير في محافظة فارس (مركزها: شيراز).
واضاف، هناك حقول غاز جيدة في جنوب فارس، ويتم أيضًا تطوير الحقول في المحافظة.
كما أعلن وزير النفط الايراني انه تم اكتشاف أربعة حقول للنفط والغاز بما تعادل مليارين و600 مليون برميل من النفط الخام القابل للاستخراج في البلاد خلال العامين الماضيين.
وأضاف: مقابل كل 100 برميل من مكثفات النفط والغاز المنتجة في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، تم تحقيق 78 برميلًا من الاكتشافات الجديدة.
كما أشار إلى اكتشاف مكمن “شاهيني” الجديد بسعة تخزينية تقدر بـ 22 تريليون قدم مكعب من الغاز في محافظة فارس وضمن حدود مدينتي لامرد ومُهر، وقال: يعتبر هذا المكمن أكبر احتياطي غاز بري في البلاد وبناءً على المسوحات الزلزالية فانه يعتبر اكبر من حقل كنجان الغازي أيضًا.
وأوضح وزير النفط: أن إنتاج النفط في بداية الحكومة الـ13 كان 2.2 مليون برميل، أما الآن فقد وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف برميل، وستكون لدينا أرقام قياسية جديدة في هذا المجال مع نهاية العام الحالي (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس).
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