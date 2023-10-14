اتفاق مصري إسرائيلي لإخراج الأمريكيين من قطاع غزة

وذكر المسؤول، إن مصر وإسرائيل اتفقتا اليوم السبت على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.وقال إن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحا من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 5:00 مساء (0900-1400 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه، "لكن النية كانت جعله مفتوحا (المعبر)".واضاف إن قطر، التي زارها بلينكن يوم الجمعة، شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي تربطها بها علاقات وثيقة، للسماح بخروج المعنيين.وأورد أن ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في قطاع غزة تواصلوا للحصول على معلومات حول مغادرة القطاع المحاصر.كما قالت وول ستريت جورنال، "اتفاق وشيك بين مصر والولايات المتحدة على السماح للأجانب بمغادرة غزة عبر مصر".