لبنان.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وتل أبيب ترد

وذكر بيان للحزب، "عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم السبت 14/10/2023 قامت مجموعات ‏من المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الصهيونية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏وهي: الرادار، رويسات العلم، السماقة، زبدين ورمثا، بالصواريخ المُوجّهة وقذائف ‏الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة".إلى ذلك، ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف "مناطق مفتوحة" في محيط بلدتي كفرشوبا وشبعا جنوبي لبنان، بحسب وسائل إعلام.