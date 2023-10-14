جنسيات القتلى والمفقودين الأجانب في "طوفان الأقصى"

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.ونشرت فرانس برس، السبت، حصيلة محدثة للقتلى والمفقودين الأجانب بعد أسبوع من هجوم حماس.الولايات المتحدة: 27 قتيلا على الأقل ورهائنقتل ما لا يقل عن 27 أميركيا بحسب أحدث حصيلة أعلنتها واشنطن الخميس.وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه تحدث مع عائلات 14 أميركيا مفقودين منذ هجوم حماس.ولم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل بشأن الاتصال، لكن بايدن قال في حوار عن بعد مع برنامج على شبكة سي بي إس "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم إلى البلاد إذا تمكنا من العثور عليهم."تايلاند: 24 قتيلا و16 رهينةقتل 24 تايلانديا حسبما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين السبت.وأصيب 16 ويُعتقد أن 16 آخرين اختطفوا، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية.وهناك قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة، وفق أرقام حكومية.فرنسا: 15 قتيلا و17 مفقوداأعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الجمعة مقتل 15 فرنسيا. ووفق أرقام وزارة الخارجية، لا يزال 17 في عداد المفقودين بينهم أطفال، ويرجح أن هؤلاء "خطفوا" على يد حماس.النيبال: 10 قتلىقتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم الذي هاجمته حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب.وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.الأرجنتين: 7 قتلى و15 مفقوداأكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن 7 من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.المملكة المتحدة: 4 قتلى ومفقودونقتل أربعة بريطانيين على الأقل. وأكدت السفارة الإسرائيلية في لندن الأربعاء مقتل مصور وشاب يقيم في إسرائيل كان يتولى أمن الحفلة الموسيقية التي أقيمت في الصحراء.وبحسب "بي بي سي"، قُتل أو فقد 17 بريطانيا بينهم أطفال وهي حصيلة لم تؤكدها الحكومة.روسيا: 4 قتلى وستة مفقودينأفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين.وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.أوكرانيا: 7 قتلى وتسعة مفقودينأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس ارتفاع حصيلة القتلى من مواطنها إلى سبعة، مشيرة إلى أن تسعة في عداد المفقودين، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.بيلاروس: 3 قتلى ومفقودأعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب الخميس أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "ظروف مأساوية" وفقد أثر شخص رابع.كندا: 3 قتلى وأربعة مفقودينقالت الحكومة الكندية إن ثلاثة كنديين قتلوا وأن أربعة ما زالوا مفقودين.الصين: 3 قتلى ومفقودانأعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان اثنين.الفيليبين: 3 قتلى وثلاثة مفقودينأعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية الجمعة مقتل امرأة (49 عاما) في الهجوم على المهرجان الموسيقي. وكانت السلطات قد أعلنت الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.البيرو: قتيلان وثلاثة مفقودينأعلنت وزارة الخارجية البيروفية مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.البرازيل: 3 قتلىأكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الجمعة مقتل امرأة من مواطنيها ما يرفع عدد القتلى إلى ثلاثة.رومانيا: قتيلانأعلنت رومانيا الجمعة مقتل اثنين من مواطنيها أحدهما جندي إسرائيلي-روماني.تركيا: قتيل ومفقودأعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا الخميس أن مواطنا تركيا قتل في العملية ولا يزال آخر مفقودا.إسبانيا: قتيلة ومفقودقتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.كما أكدت السلطات التشيلية فقدان إسباني متزوج من تشيلية.سويسرا: قتيلقتل مواطن إسرائيلي-سويسري في هجوم السابع من أكتوبر.كمبوديا: قتيلقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.أستراليا: قتيلةأعلنت أستراليا الأربعاء مقتل مواطنة أسترالية في هجوم حماس.تشيلي: أربعة قتلى ومفقودأعلنت السلطات الخميس مقتل ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية-التشيلية وامرأة تشيلية.وذكرت الخارجية التشيلية أن مقيمة في كيبوتس كيسوفيم مفقودة.أذربيجان: قتيلقتل أذربيجاني بحسب باكو.النمسا: ثلاثة قتلى ومفقودانأعلنت السلطات مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين نمساويين في الهجمات. ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.إيرلندا: قتيلةأعلنت الحكومة الإيرلندية مقتل شابة (22 عاما) إيرلندية-إسرائيلية.ألمانيا: العديد من الرهائنذكرت برلين أن بين الرهائن عددا من الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة.ولم تعلق وزارة الخارجية على خطف ألمانية إسرائيلية تبلغ 22 عاما كانت في الحفل الغنائي وقالت والدتها إنها شاهدت صورا لها وهي "فاقدة الوعي في سيارة تنقل فلسطينيين" في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت شقيقة امرأة من برلين تبلغ 22 عاما أشارت إلى مقتلها مساء الاثنين.ولم تتلق العائلة تأكيدا رسميا على ذلك.المكسيك: رهينتانذكرت مكسيكو أن اثنين من رعاياها محتجزين.كولومبيا: قتيل ومفقودأعلنت كولومبيا مقتل أحد مواطنيها وفقدان آخر.الدول التي فُقد عدد من رعاياهامن مصادر رسمية، ذكرت البلدان التالية أن عددا من رعاياها مفقودين: باراغواي (اثنان) وتنزانيا (اثنان) وإيطاليا (ثلاثة) وسريلانكا (اثنان).وتم العثور على مواطنة من بنما كانت مفقودة، على قيد الحياة بحسب بلادها.