لبنان.. حزب الله يهاجم مركز مراقبة ورصد تابع لإسرائيل

وذكر بيان للحزب، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مُجدداً عصر اليوم في 14/10/2023 مركزاً ‏للمراقبة والرصد تابعاً لقوات الإحتلال في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة".وأضاف البيان، أنه "تم إصابة المركز وتدمير جزء كبير من تجهيزاته الفنية والتقنية".