غير الأساسيين.. امريكا تسمح بمغادرة موظفي الحكومة في القدس وتل أبيب

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يشمل " موظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من السفارة في القدس والمكتب الفرعي الأمريكي في تل أبيب".وأرجعت الخارجية الأمريكية القرار إلى "الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ بهوكانت الولايات المتحدة أعلنت، مساء أمس الجمعة، مغادرة أولى الرحلات المستأجرة، لإخلاء مواطنين من إسرائيل.وأطلقت حركة حماس وفصائل أخرى في غزة، السبت الماضي، هجومًا على إسرائيل أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، تخلله إطلاق صواريخ وعمليات تسلل لعناصر قتلوا وأسروا مدنيين وعسكريين.وردت إسرائيل بإطلاق "السيوف الحديدية"، وتواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.وخلّف النزاع نحو آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.