اعتراف إسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق

وأكد هنغبي في تصريح لوسائل الإعلام أن تقييمه كان خاطئا قبل الحرب بأن "حماس مقيدة"، قائلا: "كنت مخطئا. هذا خطأي وخطأ جميع الأطراف".وقال إنه لم تكن هناك تحذيرات من مصر قبل الحرب.وأضاف هنغبي "لم يتصل المصريون مع أي من المسؤولين الذين هم على اتصال بهم، ولا حتى رئيس الوزراء أو الأشخاص المقربين مني ورئيس الموساد".وبخصوص "الأسرى الأسرائيليين" لدى القسام، قال هنغبي،: "لا أستطيع أن أقول إن هناك مفاوضات، لأنه من المستحيل التفاوض مع عدو أقسمنا على محوه".وقال "تم حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط من أجل الاستعداد لأي احتمال وسيناريو، بما في ذلك إطلاق حملة في الشمال".