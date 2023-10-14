إسرائيل تتحدث عن "الهجوم البري" والقسام ترد: هذا ما ينتظركم

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بهجوم وشيك على قطاع غزة، فيما ردت كتائب القسام على الحديث عن الهجوم البري.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته "انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".



وقال الجيش الإسرائيلي: "مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري".

الى ذلك، نشرت كتائب "القسام" الجناح العسطري لحركة "حماس" مقطع فيديو لما يبدو أنه مناورات سابقة، وجهت فيه رسالة إلى القوات الإسرائيلية البرية قائلة "هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة".



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "القسام" مناورات تظهر التجهيز والقدرات العالية لدى مقاتلي "القسام"، حيث ظهروا وهم ينقضون على آليات عسكرية ويأسرون من فيها، باستخدامهم مهارات عسكرية عالية.

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.