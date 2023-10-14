مقررة أممية: الفلسطينيون يواجهون خطر التطهير العرقي

وأشارت ألبانيز، في بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الى أن الفلسطينيين يواجهون خطر التطهير العرقي على يد إسرائيل، كما حدث في الماضي، كما أن الأعمال العسكرية المستمرة للقوات المسلحة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.وأضافت ألبانيز: "لقد نفذت إسرائيل فعليا عملية تطهير عرقي واسعة النطاق ضد الفلسطينيين تحت ستار الحرب. ومرة أخرى، تحاول إسرائيل، باسم الدفاع عن النفس، تبرير ما يمكن أن يرقى لمستوى التطهير العرقي. العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تتجاوز بكثير معايير القانون الدولي.. يجب على المجتمع الدولي أن يوقف الانتهاكات الصارخة للحقوق الدولية الآن، قبل أن يعيد التاريخ المأساة نفسها، والوقت يلعب هنا دورا حاسما.وتابعت: منذ 7 أكتوبر 2023، بسبب الضربات الإسرائيلية استشهد أكثر من 1900 فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 600 طفل، وأصيب أكثر من 7600 آخرين، ونزح أكثر من 423 ألف شخص.ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وصلت ذروة التصعيد. ويجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها تكثيف الجهود للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".