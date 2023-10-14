سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

وقال التلفزيون في خبر عاجل، إن "هجوماً إسرائيلياً يستهدف مطار حلب الدولي"، من دون ذكر تفاصيل.

الى ذلك، ذكر مصدر في مطار حلب الدولي أنه "تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد"، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت موعدا لعودة المطار إلى الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم السبت، أي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس الماضي.