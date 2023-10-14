في الدوحة.. عبد اللهيان وهنية يبحثان تطورات أوضاع فلسطين

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التطورات في فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، "التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبحث معه التطورات في فلسطين".



والتقى عبد اللهيان في وقت سابق من السبت، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات.

وكان عبد اللهيان، قد وصل السبت الى الدوحة المحطة الرابعة من جولته الاقليمية.

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.