بقوة 6.4 درجة.. زلزال قوي يهز غرب أفغانستان

وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات التي يقطنها نحن 272 ألف نسمة.وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.