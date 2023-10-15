صور جديدة من غزة توضح حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي

السومرية نيوز – دوليات



نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، صورا جديدة لقطاع غزة بعد تعرضه لقصف عنيف على مدى الأيام الماضية من قبل الطيران الإسرائيلي.





أدناه صور مدينة غزة: