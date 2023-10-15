فلسطينية تتلقى خبر استشهاد ابنها: سنبقى نقاتل حتى تحرير القدس (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، مقطع فيديو مؤثر جدا لوالدة الشهيد علي يوسف علاء الدين عند تلقيها خبر استشهاد نجلها أمس على الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال عملية للمقاومة، حيث أكد والدموع تنهمر من عينيها "سنبقى نقاتل حتى تحرير القدس".



الفيديو أدناه: