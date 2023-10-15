"قتلوا العروس".. مشهد يجمع الألم والتحدي في غزة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، مقطع فيديو مؤثر جدا لعائلة في قطاع غزة وهي تنعى "العروس" بعد استشهادها في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية، كما كان التحدي واضحا في مواصلة القتال ضد المحتل وعدم الاستسلام لقصفه.



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