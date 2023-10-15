ظلام وأجواء "مرعبة".. صورتان توضحان معاناة غزة

السومرية نيوز – دوليات



أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام، بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب التي دخلت يومها التاسع.

ونشرت صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.



وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.

وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.