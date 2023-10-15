البابا فرنسيس يوجه دعوة بشأن المحاصرين في غزة

وقال البابا في موعظته الأسبوعية للحشود في ساحة القديس بطرس يوم الأحد: "أرجو بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا للصراع".وأضاف: "يتعين احترام حقوق الإنسان قبل أي شيء في غزة".وكان البابا فرنسيس قد قال الأسبوع الماضي: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم عيد إلى يوم حداد، وأطالب بإطلاق سراح الرهائن على الفور".وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس قال البابا فرنسيس: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق جداً من الحصار المطبق الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضاً العديد من الضحايا الأبرياء".