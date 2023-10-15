صور مأساوية.. بلدية غزة تجهز مقابر جماعية لدفن ضحايا القصف

السومرية نيوز – دوليات



تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، صورا مأساوية من مدينة غزة، بعدما شرعت بلدية المدينة بتجهيز مقابر جماعية لاستيعاب ودفن العدد الهائل من ضحايا القصف الإسرائيلي.



أدناه الصور: