بنفس المنطقة المنكوبة.. زلزال قوي يضرب افغانستان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن "مركز الزلزال الأخير يقع على بعد حوالى 34 كيلومترا خارج هرات، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، وبعمق 8 كيلومترات تحت السطح، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية أن "شخصين لقيا حتفهما بينما استقبل مستشفى هرات الإقليمي أكثر من 100 مصاب في زلزال الأحد".وكان محمد ظاهر نورزاي، رئيس فريق الإغاثة في حالات الطوارئ بولاية هرات، قال في وقت سابق إنه حتى الآن "تم الإبلاغ عن مصرع شخص واحد وإصابة حوالى 150 خرين".وأضاف أن "حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، نظرا لعدم الوصول إلى جميع المناطق المتضررة".وسوى الزلزالان اللذان وقعا في السابع من تشرين الاول قرى بأكملها بالأرض في هرات، في واحدة من أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ البلاد الحديث.وقال مسؤولون من حركة طالبان إن "الزلزالين السابقين قتلا أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء الولاية".وكان مركز الزلزال في منطقة زندا جان، حيث لقي 1294 شخصا مصرعهم وأصيب 1688 خرون، ودمرت كل المنازل، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.وأدى الزلزال الأول والعديد من الهزات الارتدادية ثم زلزال ثان بقوة 6.3 درجة الأربعاء إلى تسوية قرى بالأرض وتدمير مئات المنازل المبنية من الطوب اللبن والتي لم تكن قادرة على تحمل مثل هذه القوة.كما انهارت مدارس وعيادات صحية وغيرها من مرافق القرية.