زلزال قوي يضرب جنوب غرب إيران

أفادت وكالة "إرنا" الايرانية للأنباء، اليوم الاحد، انه ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران.

وأضافت الوكالة أن "الزلزال وقع الساعة الثانية و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في معظم مناطق محافظة الأهواز".



ولم ترد على الفور تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية.

