مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة في ولاية أمريكية

قتل طفل فلسطيني واصيبت والدته طعناً في احدى الولايات الأمريكية.

وقالت السلطات بولاية ايلينوي، إن "طفلاً فلسطينياً في السادسة من عمره قتل بـ 26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أنه في (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.