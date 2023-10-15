روسيا تعلن قصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريا

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت: "ردا على القصف المستمر من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية والمنشآت المدنية، نفذت القوات الجوية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 غارات جوية على قاعدة لإصلاح المركبات المدرعة العائدة للمسلحين".وأوضح أنه نتيجة لذلك، "تم القضاء على أكثر من 20 مسلحا، بالإضافة إلى مخابئ وورش إصلاح للدبابات، ومركبتين وحوالي 10 شاحنات صغيرة".