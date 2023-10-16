تحذير أممي من "كارثة" تواجه مستشفيات غزة

وذكر المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط.كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل.