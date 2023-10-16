رويترز: اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة

وأضاف المصدران أن "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق".وأشار المصدران إلى "اتفاق على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش الإثنين ليوم واحد بشكل مبدئي".ونقلت "رويترز" عن المكتب الإعلامي لحماس، اليوم الاثنين، قوله إنه "لا معلومات لديه بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية".وظلت مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من عدة دول عالقة في سيناء بمصر لعدة أيام في انتظار التوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.وأمس الأحد، ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول فلسطيني أن معبر رفح الحدودي سيفتح عند الساعة التاسعة صباح الإثنين.