حصيلة ضحايا "هائلة" للعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "حصيلة شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة ارتفعت"، مبينة أن "عدد الشهداء بلغ 2750 شهيدا وأكثر من 9700 جريحا".وأضافت، أن "عدد الشهداء في الضفة برصاص الاحتلال ارتفع إلى 58 والمصابين 1250 منذ بدء عملية طوفان الأقصى".يذكر أن الحرب على غزة دخلت يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، وسط حصار وقطع الإمدادات الأساسية عن القطاع.