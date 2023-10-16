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شاحنات عربية على حدود مصر تتأهب لدخول فلسطين

دوليات

2023-10-16 | 05:24
شاحنات عربية على حدود مصر تتأهب لدخول فلسطين
529 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تتأهب العديد من الشاحنات التابعة للدول العربية ومصر لدخول معبر رفح البري لدعم قطاع غزة، الذي يواجه حالة إنسانية صعبة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

ويستعد عدد كبير من المساعدات لدخول معبر رفح، إلا أنه مغلق، فيما تتكدس المساعدات على طول المعبر من دول العربية من بينها الأردن والإمارات ومصر بالإضافة إلى دولة غير عربية وهي تركيا.

مصر

انطقلت قافلة المساعدات المصرية التي تضم 115 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوم السبت من القاهرة إلى قطاع غزة، حيث تتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتم إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات إلى غزة.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الامم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدا علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

الأردن

ووجه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إنه "بالتنسيق مع مصر، يتم نقل هذه المساعدات وإيصالها للأشقاء في غزة من خلال معبر رفح"، موجها الشكر إلى مصر على "التعاون والتنسيق لتسهيل إيصال المساعدات الأردنية إلى غزة، استمرارا من المملكة بمد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء الفلسطينيين".

الإمارات

كما وصلت شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لأهالي غزة إلى مصر ليلة الجمعة الماضية قادمة من الإمارات.

تركيا

كما أعلنت السلطات التركية إرسال 3 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى مطار العريش المصري، لقطاع غزة.

وقالت السلطات التركية إنه سيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال وسيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح.

منظمة الصحة العالمية

ووصلت إلى مطار العريش المصري شمال سيناء طائرة مساعدات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية لقطاع غزة، بعد دعوة القاهرة المجتمع الدولي لحشد المساعدات لمتضرري القطاع.

وهبطت الطائرة وعلى متنها 78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة الدولية في دبي.

وتشمل الإمدادات ما يكفي من الأدوية والإمدادات الصحية لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشكلات التنفس، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 000 300 شخص، بمن فيهم الحوامل من المستلزمات الطبية والأدوية.

كما ستعمل المنظمة مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل الإمدادات وتسليمها عبر مصر إلى غزة.
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