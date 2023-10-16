تراجع عن تصريح عباس بأن أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

وجاءت هذه التصريحات، التي نشرتها "وفا" على موقعها الإلكتروني، خلال اتصال هاتفي بين عباس والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ناقشا خلاله القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد ما يزيد على 2600 فلسطيني وتشريد معظم السكان.وكان تقرير "وفا" الأساسي حول الاتصال الهاتفي يشمل فقرة ورد فيها "شدد الرئيس أيضا على أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني" مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وبعد ساعات من نشر التقرير، قامت الوكالة بتعديل التصريحات لتصبح "أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر".