أبو الغيط من بغداد: يجب إيقاف القصف وإدخال المساعدات لغزة

وقال خلال اجتماعه مع وزراء العدل العرب المنعقد في بغداد "نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للسكان".واستضافت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين الموافق 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولأول مرة اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 بمشاركة 21 بلداً.وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسئولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها في المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الارهاب.