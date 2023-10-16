أمطار غزيرة تغرق شوارع بيروت (فيديوهات)

من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم



نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lb pic.twitter.com/S7miqc5yoN — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

نهر الغدير يفيض في الاحياء السكنية والمياه تغمر السياراتhttps://t.co/6p51aKhlMZ pic.twitter.com/WXLhvwjSKa — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) October 16, 2023

وكانت غرفة التحكم المروري التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلبت في منشور عبر منصة X من السائقين عدم سلوك طريق أنفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه.



وأفادت الغرفة بأنه تم التواصل مع فرق الصيانة والأشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة يعملون على تسهيل السير.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية تظهر آثار الخراب الذي خلفته الأمطار صباح اليوم الاثنين.هذا وفاض نهر الغدير، وحولت السيول حي السلم إلى مسبح طبيعي، فغرقت الطرقات والسيارات.