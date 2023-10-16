أمطار غزيرة تغرق شوارع بيروت (فيديوهات)

من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم
نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lb pic.twitter.com/S7miqc5yoN
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023
من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم
نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lb pic.twitter.com/S7miqc5yoN
انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023
انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe
نهر الغدير يفيض في الاحياء السكنية والمياه تغمر السياراتhttps://t.co/6p51aKhlMZ pic.twitter.com/WXLhvwjSKa
— vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) October 16, 2023
نهر الغدير يفيض في الاحياء السكنية والمياه تغمر السياراتhttps://t.co/6p51aKhlMZ pic.twitter.com/WXLhvwjSKa
طريق المطار pic.twitter.com/nMDC3CSsEd
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023
طريق المطار pic.twitter.com/nMDC3CSsEd