تعرف على مرشحي الرئاسة المصرية بالأسماء

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة، في عددها الصادر، الإثنين، القائمة المبدئية للمرشحين، في الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.وتضمنت القائمة أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، مرفقا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من كانون الأول المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 كانون الاول، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 كانون الثاني 2024.وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي:• عبد الفتاح السيسي (424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات).• رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران (30 تزكية نيابية).• رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة (27 تزكية نيابية).• رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفا و71 نموذج تأييد).