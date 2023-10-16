إسرائيل تتوعد حماس وتوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران و "حزب الله"

وقال نتنياهو في كلمة له، "كل إسرائيل موحدة في هذه المعركة والنصر يحتاج إلى الصبر لأن كثيرا من قوى الظلام تريد محو دولة إسرائيل"، مطالباً "الجبهة الداخلية بالدعم ولا بد من الوحدة خلف الجنود الإسرائيليين"، مؤكداً أنه سوف تكون هناك "أوقاتاً صعبة".وأضاف، "حركة حماس منظمة تشبه تنظيم الدولة (داعش) ويجب سحقها"، لافتاً إلى "العمل على استعادة كل المختطفين في غزة".وتابع نتنياهو، "لا تجربوا امتحاننا في شمال إسرائيل (جهة لبنان) لأن الثمن سيكون باهظاً"، مخاطباً إيران وحزب الله بالقول: "احذروا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، قيام "إيران بإعطاء التوجيهات لحزب الله لتنفيذ هجمات أمس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".وقال الجيش الإسرائيلي، "إذا قرّر حزب الله مهاجمة إسرائيل سيكون الرد عنيفاً".وكانت قد شهدت الحدود الجنوبية للبنان، بالأمس، جولة مواجهات هي الأشدّ بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".