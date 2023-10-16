بسبب السيول.. انهيار مبنى شرقي بيروت وانباء عن ضحايا

وقالت الوسائل الإعلامية: "سمع سكان مبنى "يزبك" عند حوالي الساعة 10 صباحا، أصوات تصدّع لينهار المبنى لاحقاً عند الساعة 1 ظهراً ".وأضافت: "توجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى المكان وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا".واشارت الوسائل الى انه "لم يعرف عدد الموجودين في البناية خلال النهار لأن معظم السكان خارج المبنى في أعمالهم .وقال مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في تصريحات صحفية: "في المبنى عمودين متصدّعين ونتيجة السيول انهار المبنى وأخلينا المبنى المجاور".وأضاف: "من الصعب استعمال وسائل إنقاذ ضخمة وجرافات لأن ذلك يسبب خطورة على حياة السكان العالقين في المبنى".وتوجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الى المكان ليشرف على عمليات الإنقاذ .فيما يعمل كل من عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش اللبناني على إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى.ويشهد لبنان منذ الصباح الباكر أمطاراً وسيولاً ما يتسبب أيضا باختناقات مرورية وحوادث سير.