أردوغان يخاطب الغرب: نفذوا وعودكم للفلسطينيين

وذكرت الرئاسة في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أردوغان أبلغ سوناك أنه يجب على القوى الغربية أن "تتذكر الوعود التي لم تُنفذ لفلسطين وتفعل ما هو لازم".وذكرت أن "أردوغان وسوناك ناقشا أيضًا حل "الأزمة الإنسانية الخطيرة" في غزة".