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من جديد.. إسرائيل تعاود قصف معبر "رفح"

دوليات

2023-10-16 | 11:26
من جديد.. إسرائيل تعاود قصف معبر &quot;رفح&quot;
495 مشاهدة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية عاودت قصف معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر.

وقال مصدر أمني في غزة، أن "قصفاً استهدف ساحة المعبر من الجانب الفلسطيني بالقرب من البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل".

وفي وقت سابق من نهار اليوم، قصفت الطائرات الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الرعايا الأجانب من القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا لبضع ساعات، لتمكين الأجانب من التوجه إلى مصر، وإدخال المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، رفضت السلطات المصرية تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.

وقالت مصادر مصرية في القاهرة، إنه "قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم".

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على رؤية عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة، كما أعلنت الوزارة أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لأشخاص مجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.
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