بوتين يحذر من حرب إقليمية في حال استمرار الصراع في غزة

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف قوله إن "بوتين تحدث في وقت سابق مع نظيريه السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي".وأضاف: "خلال اليوم، ستكون هناك مكالمات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وبحسب الكرملين، حذر الرئيس الروسي من تحوّل النزاع بين إسرائيل وحماس إلى "حرب إقليمية".وتزايدت المخاوف على الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة الذي يشهد قصفا شديدا منذ إعلان إسرائيل استعدادها لشن هجوم بري يهدف إلى قتل قادة حماس.وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.