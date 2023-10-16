دوي انفجارات عدة في دمشق

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بدوي انفجارات عدة في العاصمة السورية دمشق.



وقال موقع "روسيا اليوم"، أن "أسباب الانفجارات مجهولة حتى الآن". ولم يذكر الموقع المزيد من التفاصيل. ومنذ بداية العام الجاري شنت إسرائيل العديد من الغارات شملت مطاري العاصمة دمشق ومدينة حلب.