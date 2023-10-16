قصف جديد يستهدف مواقع إسرائيلية

وقالت السرايا في بيان أن القصف يأتي "ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين".كما وجهت سرايا القدس ضربات صاروخية لمدينتي تل أبيب وسديروت.وقالت القناة 13 العبرية أن صاروخين سقطا بشكل مباشر في سديروت.وقالت سرايا القدس في بيان لاحق أنها وجهت ضربة صاروخية بـ"أكثر من 100 صاروخ استهدفت مدن ومستوطنات غلاف غزة (سديروت، عسقلان، أسدود، بئر السبع، نتيفوت).