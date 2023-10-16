إيران تتوقع "التحرك الوقائي" في الساعات المقبلة

توقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الاثنين، التحرك الوقائي من "محور المقاومة" ضد إسرائيل خلال ساعات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، "احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة".

وأضاف أنه "إذا استمر النظام الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، فإن أي عمل ممكن".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.