قتيلان بإطلاق نار في بروكسل.. تفاصيل

قُتل شخصان بإطلاق نار، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية، مشيرة إلى فرار المشتبه به.







وأفادت الصحيفة بأن الشخصين يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.



واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة بالإشارة عبر الهاتف إلى أنه قد تم فتح تحقيق في القضية. وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز"، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة.وأفادت الصحيفة بأن الشخصين يحملان الجنسية السويدية، ومن المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة بالإشارة عبر الهاتف إلى أنه قد تم فتح تحقيق في القضية.

الى ذلك، قال الادعاء العام البلجيكي، إن "قتيلين وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل"، مؤكداً "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".



