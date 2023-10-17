"الأونروا" تُحذر: الحياة تشرف على النفاد في غزة

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، للصحفيين: "لا تزال المياه منقطعة عن معظم السكان في غزة".وتابعت: "نحن نتحدث عن مليوني شخص في قطاع غزة لا يوجد لديهم الماء، والماء يشرف على النفاد والماء هو الحياة. والحياة تشرف على النفاد في غزة".وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن الأمراض التي مصدرها المياه في حال استمرار الوضع الذي يكون فيه الماء غير متوفر في غزة، لأننا نعرف أن السكان يستخدمون مصادر للمياه القذرة، بينها الآبار".