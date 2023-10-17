بايدن يعتزم زيارة إسرائيل غداً.. هل تم الاتفاق على إيصال المساعدات لأهالي غزة؟

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، أن أمريكا وإسرائيل "اتفقتا على وضع خطة بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".وتابع بلينكن أن "بايدن سيؤكد مجددا تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم بأمنها، وأن لها الحق، بل ومن واجبها، الدفاع عن شعبها، وسيسمع ما تحتاجه للدفاع عن شعبها بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات، وسيؤكد على رسالتنا الواضحة للغاية إلى أي جهة فاعلة، سواء كانت دولة أو غير دولة، تحاول الاستفادة من هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل: لا تفعل ذلك"، مشيرا إلى "الإجراءات الرادعة" التي اتخذتها الولايات المتحدة بالفعل.وذكر بلينكن أن الرئيس الأمريكي "سيواصل التنسيق بشكل وثيق مع شركائنا الإسرائيليين لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".وفي سياق متصل، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية إن قوافل المساعدات الإنسانية في العريش تتجه نحو معبر رفح الحدودي.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، الاثنين، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن فتح المعبر، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود أي ترتيبات لفتحه.ووصلت طائرات تحمل مساعدات من الأردن وتركيا والإمارات ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إلى العريش منذ يوم الخميس.يذكر أن البيت الأبيض قال، للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي ألغى رحلة إلى ولاية كولورادو لحضور "اجتماعات الأمن القومي".وتأتي زيارة بايدن، بعد جولة مكوكية قام بها بلينكن، الذي سافر إلى عدة دول في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، والذي عاد إلى إسرائيل صباح الاثنين للقاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى اجتماعات مع نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، بحسب مسؤول أمريكي.