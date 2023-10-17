بقوة 5.5 درجة.. زلزال يهز جنوب إيران

وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وتقع إيران فوق عدد من الصفائح التكتونيّة وتشهد نشاطا زلزاليا شديداً.وتسبب زلزال بقوّة 5,8 وقع في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي بالقرب من خوي بإصابة مئات الأشخاص بجروح.

وفي فبراير/ شباط 2020، قُتل 9 أشخاص إثر زلزال بقوّة 5,7 درجات وقع في تركيا على الحدود مع إيران وطال قرية حبش العليا في غرب البلاد.لكنّ الزلزال الأكثر دمويّة في تاريخ إيران الحديث كان زلزالا بقوة 7,4 درجات وقع عام 1990 في شمال البلاد، وأدى إلى سقوط 40 ألف قتيل و30 ألف جريح وتشريد نصف مليون آخرين.