طبيب فلسطيني يستقبل جثث عائلته في المستشفى بعد قصف غزة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر جدا لاحد الأطباء الفلسطينيين أثناء استقباله جثث أفراد عائلته بعد أن استشهدوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.



أدناه الفيديو: