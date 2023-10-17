الخطوط الجوية اللبنانية تحترز بركن 5 طائرات في إسطنبول

وقالت الشركة في بيان لها أنه "نظراً للأوضاع التي تمر بها المنطقة ‏فقد تم ركن خمس طائرات من أصل 24 طائرة من أسطول ‏الشركة مؤقتاً في مطار إسطنبول وذلك كخطوة احترازية".‏وأضافت الشركة، أن "هذا الإجراء الاحترازي التي اعتمدته الشركة في نهاية ‏الموسم “ ‏Low Season‏” لن يؤثر بأي شكل من الأشكال ‏على عمليات الشركة اليومية التي ما زالت تسير كافة رحلاتها ‏وفق الجدول المعتاد".‏