قيادي بحماس: نريد تحرير كافة أسرانا مقابل ما لدينا من إسرائيليين

وفي مقابلة مع تلفزيون "العربي"، أشار مشعل إلى أن حركة حماس تهدف من خلال الأسرى الذين لديها إلى تحرير 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مشدداً على أن ما لدى المقاومة يكفيها لتبييض السجون من كافة الأسرى، خصوصاً مع امتلاكها ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي.أما فيما يتعلق بالأسرى المدنيين ومن الجنسيات الأخرى، فأوضح أن هناك عدداً كبيراً منهم، وتحاول قيادة المقاومة الوصول إلى عدد دقيق، لكن شدة القصف تحول دون إحصائهم.وأكد أن قضية الأسرى المدنيين أمر تعالجه قيادة "حماس" بمسؤولية ووفق القانون الدولي الإنساني وقيمها وأخلاقها.وعن قضية تهجير سكان غزة قال مشعل إنّ الصمود الفلسطيني يستند إلى الماضي والتجارب السابقة، وأهل غزة لن يغادروا أرضهم، بل هم متجذرون في وطنهم.وأكد أنّ رفض التهجير هو قرار شعبي فلسطيني، وفيه مصلحة لمصر والأردن وأمنهما القومي.وقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في وقت سابق، إن عدد الأسرى بيد المقاومة في غزة بين 200 إلى 250 أسيراً، وما بين يدي القسام نحو 200 أسير.وأشار إلى أن المقاومة بين يديها مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، مضيفاً: هؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانياً.وكشف عن مقتل 22 أسيراً بسبب القصف الإسرائيلي على غزة منذ بدء العدوان، مضيفاً: آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز.وتابع أبو عبيدة: نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذا الملف المقدس.ولليوم الـ11 توالياً يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة.