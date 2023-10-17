الأمم المتحدة: لم نجلِ موظفينا وأسرهم من لبنان الى الاردن

وقال المكتب في بيان، إنه لم "تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا لأسرهم".وأضاف: "تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة".من جهة ثانية، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي، أنها "فتحت خلال الأيام الأخيرة أبوابها مرات عديدة للمدنيين المعرضين "لتهديد وشيك بالعنف".وأضافت تيننتي: "يوم أمس تحديدًا، وكذلك في الأيام السابقة، تم توفير المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الضهيرة".وتابعت: "مع ذلك، قد لا يُسمح للأشخاص بدخول مواقع الأمم المتحدة إذا لم يكن هناك تهديد وشيك بالعنف".وأردفت تيننتي: "جميع الأطراف المعنية تقر بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".ويأتي هذا التصريح، بعد تداول أنباء عن عدم استقبال أحد مقار "اليونيفيل" لسكان من بلدة الضهيرة، لجأوا إليه احتماء من القصف العنيف بالقنابل الفوسفورية الإسرائيلية.