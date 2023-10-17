اليابان توجه طلبا لإيران بشأن حركة "حماس"

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صدر عنها، إن "كاميكاوا وعبد اللهيان اتفقا في اتصال هاتفي، على التعاون لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما اتفقا على أهمية تعاون المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني"، موضحة أن "نحو 900 ياباني موجودون حاليًّا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".وجرى الاتصال بين الطرفين، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتصعيد هجومها على حماس الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.من ناحيته، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء هيديكي موراي في وقت لاحق، إن "الحكومة تعتزم إجلاءهم بطائرات عسكرية يابانية هذا الأسبوع".