حصيلة مرعبة بعدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وذكرت الوزارة في بيانها، ان "عدد الشهداء بلغ 3 آلاف شهيد"، مشيرة الى ان "أكثر من 12500 جريح في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الصهيوني".ودخلت الحرب على غزة يومها الحادي عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره.وحذرت أربع وكالات وهيئات أممية، في وقت سابق، من انهيار مختلف الأوضاع في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستشهاد آلاف من سكانها وتدمير أحياء بكاملها.وأصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحذيرا من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.