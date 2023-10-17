روسيا تكشف: 16 قتيلاً و9 مفقودين روس في إسرائيل

وأشار فيكتوروف إلى أن مواطنا روسيّا مدرج على قائمة الأسرى لدى حماس.وقال: "وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد المواطنين الروس القتلى من حملة الجنسية الإسرائيلية حتى صباح اليوم 17 أكتوبر 16 شخصا، إلى جانب 9 آخرين في عداد المفقودين.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.